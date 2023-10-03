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الاحتلال يمنع ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج) بالضفة

الاحتلال يمنع ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج) بالضفة
دبلوماسيون أوروبيون في قرية دار صلاح قرب بيت لحم يطلعون على مباني يسعى الاحتلال لهدمها - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
منعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية.

ووفق ما نقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن دبلوماسييْن أوروبييْن، فإن "وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه".

وقال الدبلوماسيان الأوروبيان إن إسرائيل غيّرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.

يشار إلى أن حكومة نتنياهو الحالية، تمنع منذ تشكيلها خطوات فلسطينية في المناطق (ج) وصعدت عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب "اتفاقيات أوسلو".

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