اشتية يقلد سفير جمهورية الأوروغواي "نجمة الصداقة"

رام الله - دنيا الوطنقلّد رئيس الوزراء محمد اشتية، سفير جمهورية أوروغواي الشرقية خورخي كاسينيلي سكاربا "نجمة الصداقة"، وذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس.جاء ذلك خلال استقبال اشتية للسفير كاسينيلي سكاربا، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وقد منح الرئيس سفير أوروغواي "نجمة الصداقة"، تقديراً لدوره المتميز في تعزيز الصداقة والتعاون بين فلسطين والأوروغواي، وتقديراً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من أجل الحرية والاستقلال.وقال اشتية: "باسم الرئيس، قمنا اليوم بتقديم ميدالية الصداقة لسفير جمهورية الأوروغواي، وهذه الميدالية دلالة على عمق الصداقة بين الشعبين، ونتمنى لك التوفيق في مهامك الجديدة، وأنقل تحيات سيادته إلى رئيس جمهورية الأوروغواي، مع تمنياتي بالتوفيق والتقدم".وأضاف: "لتمتين العلاقة بين شعبينا قبل أيام تمت المصادقة في مجلس الوزراء على اتفاقية التجارة بين البلدين والتي كانت مستحقة منذ زمن، ولذلك اليوم نكرمك وآمل أن تعود سفيرا لجمهورية الأوروغواي في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس".