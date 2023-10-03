شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: اعتماد رزمة من التسهيلات لأصحاب المصانع المتوقفة

الاقتصاد بغزة: اعتماد رزمة من التسهيلات لأصحاب المصانع المتوقفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد رزمة من التسهيلات لأصحاب المصانع المتوقفة عن العمل "لأسباب قهرية" بالقطاع.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم اعتماد رزمة من التسهيلات لهذه المصانع، وذلك من أجل دعم وتعزيز الموطنين وأصحاب المصانع.

وبينت الوزارة أن التسهيلات تأتي لدعم المصانع ولتعزيز والصناعات المحلية في قطاع غزة، ورفع حصته في السوق المحلي، مما يساهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل.

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