الحركة الأسيرة تعلن بدء الخطوات النضالية المساندة للأسير كايد الفسفوس

وقالت اللجنة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "كافة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، سيقومون بالإضراب عن الطعام غداً الأربعاء ليوم واحد، وذلك دعمًا وإسنادًا للأسير البطل كايد الفسفوس".





وأكدت أن هذا الخطوة "ستكون باكورة خطواتنا الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير البطل كايد".





وحذرت اللجنة "الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء، عن بدء الخطوات النضالية المساندة للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، والمضرب عن الطعام منذ 62 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.وشددت على أن "الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال".