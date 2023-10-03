الاحتلال يعتقل تسعة أطفال من تل الرميدة بالخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل، فيما كثفت تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة أطفال من عائلات: التميمي، ومتعب، وشاهين، تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و13 عاماً، أثناء عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها، ونصبت حواجز عسكرية، بمنطقتي جبل الرحمه وتل الرميدة وشارع الشهداء وحي السهلة وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالاً بالأعياد اليهودية.