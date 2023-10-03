المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع

كما وتأتي مشاركة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في هذا المؤتمر كجزء من استراتيجيتها المستمرة في تطوير أداء وخبرات المؤسسة بما يخص ضمان الودائع، والعمل على تعزيز الوعي المصرفي وتعزيز ثقة المودعين في النظام المصرفي الفلسطيني. وتؤكد المؤسسة التزامها القوي بحماية وتعويض المودعين والمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في فلسطين.وتم خلال المؤتمر الاطلاع على تجارب بعض الدول عالميا وأثر انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وانعكاس ذلك على سلوك المودعين وحجم الودائع في القطاع المصرفي ودراسة ردود أفعال المودعين تجاه الأزمة المصرفية خلال وبعد انهيار البنوك إضافة الى الاطلاع على كيفية تعامل الجهات الرقابية مع الأزمة والإجراءات التي تم اتخاذها تبعا لذلك. الأمر الذي يعزز دور مؤسسات ضمان الودائع في إدارة الأزمات والتعامل معها بصفتها أيضا جزء من شبكة الأمان المالي، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي لدى الدول.وعلى هامش أعمال المؤتمر تم عقد اجتماع للجنة الإقليمية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شارك السيد لؤي حواش في هذا الاجتماع بحكم منصبه / نائباً لرئيس اللجنة، والتي من أهم أعمالها دراسة الوضع الاقليمي في المنطقة وبحث أهم المستجدات والتطورات التي تواجه تلك المؤسسات وتعزيز العمل والتعاون المشترك فيما بين مؤسسات ضمان الودائع في المنطقة.وأعرب لؤي حواش عن امتنانه وتقديره للمشاركة في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع، الأمر الذي يعمل على تعزيز دور المؤسسة واضطلاعها على الممارسات الفضلى في أنظمة ضمان الودائع والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال، إضافة الى تحقيق أحد أهداف المؤسسة الرئيسة حول بناء شبكة علاقات دولية مع مؤسسات ضمان الودائع حول العالم من أجل تعزيز أواصر العلاقات وتبادل الخبرات.وأضاف الحواش بأن المؤسسة تتطلع إلى تطبيق المعرفة والخبرات المكتسبة من هذا المؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتحقيق رسالتها في تعزيز ثقة المودعين بالقطاع المصرفي والمساهمة بتوفير بيئة مصرفية آمنة ومستدامة للمودعين في فلسطين.