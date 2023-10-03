غنيم ويونيسيف يبحثان برنامج العمل المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع ممثلة منظمة اليونيسيف في فلسطين لوتشيا المي، والوفد المرافق لها، تطورات العمل في المشاريع والأنشطة الجاري تنفيذها من قبل سلطة المياه والممولة من (يونيسيف).وناقش اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، تطورات العمل في مشروع تأهيل شبكة مياه يطا، ومحطة التحلية محدودة الحجم في جنوب قطاع غزة، والاحتياجات اللازم تأمينها لضمان العمل فيها وتشغيلها بكفاءة، إضافة الى البرامج والخطط التي وضعتها سلطة المياه من أجل تعزيز دور الشباب وتطوير آليات العمل في هذه البرامج، للاستفادة من طاقات الشباب وتنمية خبراتهم، الى جانب بحث مشاركة سلطة المياه في قمة cop 28 للتغير المناخي.وثمن غنيم جهود ودعم منظمة اليونيسيف، وتدخلاتها العاجلة في الجوانب الفنية والتشغيلية، والتي تدعم استدامة الخدمة.من ناحيتها، تطرقت المي الى جهود سلطة المياه ومتابعتها لاحتياجات المشاريع من خلال الاستجابة السريعة للاحتياجات اللازمة.