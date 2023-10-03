الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال





وأضافت على لسان الناطق باسمها، مصعب البريم في تصريح إذاعي، بأن "المناورة تحمل رسالة مهمة للعدو بأن سرايا القدس التي واجهت العدو في كل المعارك السابقة واستطاعت الثأر للحرائر والمسجد الأقصى وللأسرى، ثبتت معادلة وحدة الساحات".



وأكدت بأنها حملت اسم "الشهداء بشائر النصر" وهو عنوان كبير يؤكد البوصلة الجهادية للحركة لا زالت متمسكة بنهج المقاومة.



وحسب البريم، فإن "سرايا القدس اختارت توقيت المناورة كبشرى لشعبنا الفلسطيني الذي يتوق للحرية والتحرير ويدافع عن حقوقه واختيار مكان المناورة قرب الحدود الشمالية مع قطاع غزة، يؤكد أن نيران سرايا القدس تقترب يوماً بعد يوم من قلب كيان الاحتلال".



وأكد الناطق باسم الحركة، بأن الجهاد الإسلامي لا تزال رقماً صعباً على الساحة الفلسطينية بالرغم من الاعتقالات والاغتيالات والمطاردة لقادتها وكوادرها.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المناورة العسكرية لـ "سرايا القدس"الجناح العسكري لحركة الجهاد، "تأتي في إطار الإعداد وتجهيز القوة بعد معركة (ثأر الأحرار) التي قدمت فيها الحركة خيرة قادتها في العمل العسكري".