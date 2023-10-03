إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

رام الله - دنيا الوطنأعيد انتخاب دولة فلسطين، وجمهوريات بنغلادش وغامبيا وتونس كنواب لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.جاء ذلك خلال مشاركة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ممثلةً بمديرها العام السفير عماد الزهيري في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة بتنظيم من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وحكومة دولة قطر.وأفاد الزهيري بأن المؤتمر الذي شارك فيه عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات والوكالات المتخصصة، يهدف إلى تعزيز سياسة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي فرصة مهمة لتبادل المقترحات والتوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وإشراك القطاع المدني في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي، وفي إيجاد الحلول المرجوة للدول الأعضاء.وأضاف أن الجمعية اعتمدت عدداً من القرارات المهمة بما فيها انتخاب المكتب الجديد للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي برئاسة دولة قطر كرئيس للجمعية العمومية.ولفت الزهيري إلى أن المؤتمر كان مناسبة لعقد اللقاءات الثنائية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الوكالة الفلسطينية والأطراف الدولية المشاركة الأخرى، بما يقود إلى تحقيق الأهداف المشتركة، خاصةً أن دولة فلسطين كانت من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية تأسيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.