وزيرة السياحة: نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين





وأكدت معايعة اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين وخصوصا في ذروة الموسم السياحي في فلسطين، حيث من المتوقع ان يزور فلسطين الاف المجموعات السياحية من مختلف دول العام، و نحن هنا للتاكيد على دور التكامل والشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني في توفير الحماية والسلامة اللازمة لهذه المجموعات ولابناء شعبنا.





معايعة قالت ؛ ان المجموعات السياحية التي تزور فلسطين تعود الى وطنها حاملة صورة جميلة وحقيقية عن فلسطين وشعبها مما يساهم و بشكل كبير في نشر الصورة الحقيقية عن فلسطين وشعبها المضياف ويساهم في رفد فلسطين باعداد سياحية جديدة فضلا عن نقل الصورة الحقيقية عن معاناة شعب فلسطين جراء الاحتلال الاسرائيلي و اجراءاته احادية الجانب، فنحن شعب يسعى لاقادمة دولته الفلسطينية المستقلة على ارضه وتباحث الجانبان في سبل تسهيل اجراءات وتطوير آليات حصول المؤسسات الفندقية على تراخيص السلامة العامة من قبل جهاز الدفاع المدني ضمن القانون و النظام وبالاضافة لسبل تطوير العلاقة الثنائية مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص لتساهم في تبني انظمة الامن والسلامة المتطورة في المنشآت السياحية لضمان درجات اعلى لأمن وسلامة زوار فلسطين ولمرتادي المؤسسات السياحية الفلسطينية.





وبدوره فقد أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم على اهمية العلاقة الثنائية المهمة والمميزة ما بين جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة السياحة والاثار، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.



ورحبت معايعة باللواء العبد ابراهيم والوفد المرافق له، مشيدة بعلاقة الشراكة والتكامل ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، هذه العلاقة التي تهدف الى توفير الحماية لأبناء شعبنا وللمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين.