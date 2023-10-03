الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على المسجد الأقصى واستباحته من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان المسجد الأقصى تحول الى بؤرة استهداف من كافة مكونات المؤسسة الإسرائيلية التي تسعى لفرض وقائع وحقائق جديدة تتيح لليهود الصلاة بصورة علنية في باحات المسجد.وأكدت الهيئة أن أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى سجلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في تاريخ المسجد منذ العام 1967، كما شهد المسجد لأول مرة ادخال ما يسمى أبناء جبل الهيكل القرابين النباتية وإقامة صلوات توراتية في باحاته.وأضافت الهيئة أن الشرطة الإسرائيلية حولت المسجد الأقصى بجميع أروقته وساحاته الى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية للمقتحمين ومنعت مئات المواطنين من دخول المسجد فيما اعتدت بالضرب المبرح على المرابطات والمرابطين وحولتهم الى التحقيق.وناشدت الهيئة الدول العربية والإسلامية الى الخروج عن صمتها تجاه العدوان الذي يتعرض له المسجد الأقصى، وتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية في حماية المسجد. وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا الصمت سيوفر مظلة سياسية للاحتلال لتنفيذ مخططات تهويد المسجد الأقصى.