شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي صباح اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين فيليم ماكلوفلين.

في بداية اللقاء، رحب د. المالكي بماكلوفلين مثمناً مواقف إيرلندا التاريخية والثابتة تجاه فلسطين، والتصويت الإيجابي لصالح القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك الدعم المالي الذي تقدمه إيرلندا، وخاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالإضافة إلى دعم تطوير المؤسسات الحكومية والمشاريع التنموية في فلسطين وتقديم المنح الدراسية.

وأعرب المالكي عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين، متمنياً أن يتم ترجمته باعتراف ايرلندا في دولة فلسطين، لأهمية ذلك في حماية مبدأ حل الدولتين، مطالباً الحكومة الإيرلندية بضرورة اتخاذ تدابير للضغط دولياً على إسرائيل لإنهاء ممارساتها غير القانونية في فلسطين المحتلة.

واستعرض المالكي آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة والمُتمثلة في توفير الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع أو حساب، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، الأمر الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين بالإفلات من العقاب.
 
بدوره، أكد ماكلوفلين موقف إيرلندا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، والتزامها بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالقوانين والقرارات الدولية، معرباً عن سعادته للعمل في دولة فلسطين وتطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير د. المالكي للسفير الإيرلندي النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً استعداد وجاهزية وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه ونشاطاته الدبلوماسية في دولة فلسطين. 

حضر اللقاء رئيسة المراسم السفيرة عبير الرمحي، ومدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، سكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الاعلام، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال

الجهاد الإسلامي: مناورة سرايا القدس اليوم حملت هذه الرسالة للاحتلال

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مكان عمله في طولكرم

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مكان عمله في طولكرم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر 2015 أكثر من 53 ألف فلسطيني

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر 2015 أكثر من 53 ألف فلسطيني

إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

وزيرة السياحة: نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين

وزيرة السياحة: نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين

الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

أبو هولي: الرئيس عباس يولي اهتماماً كبيراً بفئة خريجي الجامعات

أبو هولي: الرئيس عباس يولي اهتماماً كبيراً بفئة خريجي الجامعات

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

وزيرة السياحة: نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين

وزيرة السياحة: نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين

الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

فيديو: الرسم بالفحم في غزة.. لتطوير المواهب وتحقيق الأرباح

فيديو: الرسم بالفحم في غزة.. لتطوير المواهب وتحقيق الأرباح

شاهد: &quot;النتشة&quot;.. صانع الزجاج الأخير يُكافح لإعادة الحياة للبلدة القديمة بالخليل

شاهد: "النتشة".. صانع الزجاج الأخير يُكافح لإعادة الحياة للبلدة القديمة بالخليل

الاحتلال يُصيب طفلاً بالرصاص ويعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

الاحتلال يُصيب طفلاً بالرصاص ويعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة إثر إطلاق صواريخ باتجاه البحر

جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة إثر إطلاق صواريخ باتجاه البحر

منوعات

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

شاهد: مايان السيد تشعل السوشيال ميديا بأغنية مخاصماك

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

طليقة وائل كفوري تفتح النار عليه وتهدد: إذا حكيت حتكون نهايتك!

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

للمرة الأولى.. منى زكي عارضة أزياء مبهرة خلال أسبوع الموضة في بارس

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

إلهام شاهين تغضب الجمهور بعد تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

رانيا يوسف تتصدّر الترند بفستان أزرق جريء وملامح جذابة

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

درة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

شاهد: غادة عبد الرازق تظهر بنحافة صادمة والجمهور يتساءل

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يتلقّى الحكم النهائي في قضية الشاب السوري

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

عربي

الداخلية العراقية تكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية