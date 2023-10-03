المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي صباح اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين فيليم ماكلوفلين.





في بداية اللقاء، رحب د. المالكي بماكلوفلين مثمناً مواقف إيرلندا التاريخية والثابتة تجاه فلسطين، والتصويت الإيجابي لصالح القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك الدعم المالي الذي تقدمه إيرلندا، وخاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالإضافة إلى دعم تطوير المؤسسات الحكومية والمشاريع التنموية في فلسطين وتقديم المنح الدراسية.





وأعرب المالكي عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين، متمنياً أن يتم ترجمته باعتراف ايرلندا في دولة فلسطين، لأهمية ذلك في حماية مبدأ حل الدولتين، مطالباً الحكومة الإيرلندية بضرورة اتخاذ تدابير للضغط دولياً على إسرائيل لإنهاء ممارساتها غير القانونية في فلسطين المحتلة.





واستعرض المالكي آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة والمُتمثلة في توفير الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع أو حساب، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، الأمر الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين بالإفلات من العقاب.

بدوره، أكد ماكلوفلين موقف إيرلندا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، والتزامها بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالقوانين والقرارات الدولية، معرباً عن سعادته للعمل في دولة فلسطين وتطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير د. المالكي للسفير الإيرلندي النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً استعداد وجاهزية وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه ونشاطاته الدبلوماسية في دولة فلسطين.





حضر اللقاء رئيسة المراسم السفيرة عبير الرمحي، ومدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، سكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الاعلام، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.





رام الله - دنيا الوطن