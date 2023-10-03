شؤون فلسطينية

صور.. بلدية غزة تفتتح سوق اليرموك بحضور رسمي وشعبي

صور.. بلدية غزة تفتتح سوق اليرموك بحضور رسمي وشعبي
جانب من افتتاح سوق اليرموك
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ونائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، سوق اليرموك الشعبي، الذي طورته ووسعته البلدية لاستيعاب أكبر عدد من التجار والباعة في المدينة.

 جاء ذلك خلال حفل أقيم على أرض السوق بحضور، عدد من أعضاء المجلس البلدي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، م. حسن أبو ريالة، ومدير شرطة محافظة غزة العميد هاشم السرحي، ومدير وحدة التخطيط والاستثمار في البلدية م. ماهر سالم، وعميد القطاع الخاص وليد الحصري، وملتزمين سوق اليرموك سمير الترك، وشاكر حرب، وخالد شاهين، ورئيس لجنة السوق أشرف الجرجاوي، وجمع غفير من المواطنين وأصحاب المحلات في السوق. 

وقال رئيس البلدية خلال كلمة ألقاها في الاحتفال: إن افتتاح السوق يمثل قصة نجاح بذلها المجلس البلدي وكافة العاملين في البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية والحكومية لتطوير سوق وتوفير مكان جديد لتسوق المواطنين ونقل محلات سوق فراس إلى منطقة أفضل من حيث الإنشاءات والبنية التحتية.

وأضاف: أن جهد البلدية يتركز حالياً لتطوير منطقة سوق فراس وإنشاء سوق تجاري يليق بالمدينة وتاريخها، وأن البلدية تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص ومختلف الجهات المختصة لإنشاء هذا السوق بأسرع وقت ممكن حتى يتوفر مكان تجاري مركزي في قلب المدينة. 

وشكر رئيس البلدية كافة الجهات المشاركة في تطوير السوق وافتتاحه على تعاونها مع البلدية في إنجاح مشروع السوق، وتوفير مكان لاستيعاب تجار وأصحاب محلات سوق فراس، مؤكداً أن بلدية غزة تسعى دائماً لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لخدمة المدينة ومواطنيها.

من جهته؛ أشاد نائب رئيس متابعة بجهود بلدية غزة ودورها في تطوير السوق وافتتاحه وتوفير مكان لأصحاب محلات سوق فراس، مؤكداً أن متابعة العمل الحكومي لن تدخر جهداً في التعاون مع البلدية للمساهمة في تحسين الخدمات للمواطنين والنهوض بالمدينة، وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالمدينة.

بدوره؛ أكد سمير الترك أن السوق يمثل نقلة نوعية للحركة التجارية في المدينة، مشيداً بدور بلدية غزة في التعاون وتطوير السوق وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق شراكة حقيقية بين الطرفين يساهم في النمو والتطوير.

يذكر أن سوق اليرموك الشعبي يضم نحو 428 صندقة بمساحات مختلفة، و72 محلاً للخضار، و22 للأقمشة، و68 لملابس البالة، و48 لأغراض متعددة، وخط كهرباء على مدار الساعة، وخط آخر للمياه، وكاميرات مراقبة وحراسة ليلية للسوق، ودورات مياه، ومواقف سيارات، وعربات توصيل، وخدمة النظافة للسوق.








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