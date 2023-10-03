بن غفير: وجهتي نحو مواصلة التقدم في "جبل الهيكل"





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر بن غفير وهو يؤدي صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي.













رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن "وجهته نحو مواصلة التقدم في جبل الهيكل"، وفق زعمه.وحسب صحيفة (هآرتس) فقد كتب بن غفير في رسالة إلى أعضاء (كنيست) اليمينيين قال فيها : "إن الشرطة غيّرت تعاملها مع المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى".وأضاف: أن "وجهتي نحو مواصلة التقدم في جبل الهيكل وسأستمر بإيمان في العمل في هذا الموضوع"، وفق زعمه.