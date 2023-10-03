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دولي

بن غفير: وجهتي نحو مواصلة التقدم في "جبل الهيكل"

بن غفير: وجهتي نحو مواصلة التقدم في "جبل الهيكل"
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن "وجهته نحو مواصلة التقدم في جبل الهيكل"، وفق زعمه.

وحسب صحيفة (هآرتس) فقد كتب بن غفير في رسالة إلى أعضاء (كنيست) اليمينيين قال فيها : "إن الشرطة غيّرت تعاملها مع المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى".

وأضاف: أن "وجهتي نحو مواصلة التقدم في جبل الهيكل وسأستمر بإيمان في العمل في هذا الموضوع"، وفق زعمه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر بن غفير وهو يؤدي صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي.


 


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