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دولي

تركيا: الشرطة تقبض على نحو 90 شخصاً في 18 إقليماً

تركيا: الشرطة تقبض على نحو 90 شخصاً في 18 إقليماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، ألقت الشرطة التركية يوم الاثنين، القبض على نحو 90 شخصا في 18 إقليما بأنحاء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية تركية بأن، الاعتقالات التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، جاءت بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم وقع الأحد الماضي في أنقرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجاري التعرف على هوية الإرهابي الآخر.

وكان انتحاري فجر عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. 

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة (إكس)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية. 

وأشار كايا إلى أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة. 

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

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