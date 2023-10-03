وفاة طفل إثر صدمه من قبل سيارة جنوب القطاع





ووفق شرطة المرور والنجدة، بغزة، فإن الطفل (ياسين محمد موسى أبو جزر) 4 سنوات، توفي إثر صدمه من سيارة نصف نقل "نوع إسوزي" في رفح بحي جنينة، شارع "مجدي يونس".





وقالت إن الطفل أصيب إثر الحادث بجراح خطيرة، توفي على إثرها في مستشفى أبو يوسف النجار.



وأضافت بأنه تم فتح تحقيق وتوقيف السائق المتسبب بالحادثة وهو (م، ط) 35 عامًا، وحجز مركبته، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.



رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (أربع سنوات)، صباح اليوم الثلاثاء، إثر صدمه من قبل سيارة في رفح، جنوب القطاع.