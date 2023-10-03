الاحتلال يُصيب طفلاً بالرصاص ويعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة صيدا شمال طولكرم.





وذكر نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور رشيد رداد (22 عاما)، بعد مداهمة منزله في البلدة.

رام الله - دنيا الوطنأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلاً بالرصاص واعتقلته، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر أمنية ومحلية، قولها، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الطفل وسيم محمد نصار (15 عاما) عند مدخل الفوار، وأصابته في الساق، قبل أن تعتقله.في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت الشاب عبد الرحمن أحمد شهاب (20 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد محمد جودة (27 عاما) من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وباسل نصر الزبيدي (20 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا من مدينة نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة احتلالية اقتحمت شارع تونس في المدينة وداهمت أحد المنازل واعتقلت المواطن أمجد العلي.