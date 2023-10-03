جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة إثر إطلاق صواريخ باتجاه البحر



وأضاف بأن تفعيل صفارات الإنذار جاء نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البحر، ولم تتخط الحدود نحو الغلاف.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ مناورة هجومية متقدمة "الشهداء بشائر النصر" بالقطاع.





وقالت في بيان مقتضب: "سرايا القدس تنفذ الآن في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة (الشهداء بشائر النصر) الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات)".



