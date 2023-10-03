جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة إثر إطلاق صواريخ باتجاه البحر
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة فقط في غلاف شمال غزة.
وأضاف بأن تفعيل صفارات الإنذار جاء نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البحر، ولم تتخط الحدود نحو الغلاف.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ مناورة هجومية متقدمة "الشهداء بشائر النصر" بالقطاع.
وقالت في بيان مقتضب: "سرايا القدس تنفذ الآن في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة (الشهداء بشائر النصر) الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات)".
وأضافت أن المناورة "تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية".
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