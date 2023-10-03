نابلس: إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جالود
أُصيب شابان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جالود جنوب نابلس.
وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان، فؤاد حسن، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايش كودش" هاجموا منازل المواطنين في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شابين بالمطاط، وآخر بكسر بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار حسن إلى أن المستوطنين أقدموا على تقطيع أعمدة الكهرباء على مسافة قرابة 500 متر من شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود.
في السياق، أُصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالرصاص، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.
وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.
التعليقات