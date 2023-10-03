بمشاركة قوات النخبة.. سرايا القدس تُعلن تنفيذ مناورة هجومية متقدمة بالقطاع

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ مناورة هجومية متقدمة "الشهداء بشائر النصر" بالقطاع.





وقالت في بيان مقتضب: "سرايا القدس تنفذ الآن في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة (الشهداء بشائر النصر) الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات)".





وأضافت أن المناورة "تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية".





وتحتفل حركة الجهاد الإسلامي يوم الجمعة، بذكرى انطلاقتها السنوية الـ 36.

رام الله - دنيا الوطن