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شؤون فلسطينية

مكان: خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول التنازلات للفلسطينيين

مكان: خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول التنازلات للفلسطينيين
نتنياهو وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن خلافاً نشأ داخل الإدارة الأمريكية، بشأن مطالب إسرائيل المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضافت بأن الخلاف جاء على ضوء محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وذلك برعاية الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه تحركات دبلوماسية قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، وهي الزيارة التي من المتوقع أن تتناول أيضاً مسألة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ويتمحور وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن تباين المواقف داخل الادارة الامريكية، حول حجم وماهية التنازلات التي سيتوجب على إسرائيل تقديمها للفلسطينيين.

وأضافت: فبينما يقول البعض إن ثمة مطالب كافية لزرع الأمل، يقول القسم الآخر من الإدارة الأمريكية ان هناك ضرورة بخطوات أكثر أهمية. كما طالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي باتخاذ خطوات "ذات اهمية".

وتابعت: رغم الجدل الدائر داخل الإدارة الامريكية، إلا أن إدارة الرئيس بايدن توضح أنه "سيتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات امام السلطة الفلسطينية، ضمن صفقة التطبيع".

وفي المقابل، تقول إسرائيل "لسنا مستعدين للموافقة على تنازلات جذرية"، وانما نحن مستعدون فقط لتسهيلات للسلطة الفلسطينية، وفق تعبيرها.

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