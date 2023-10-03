شاهد: وزير إسرائيلي يُؤدي طقوساً تلمودية في العاصمة السعودية الرياض
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر وزيراً إسرائيلياً وهو يؤدي طقوساً تلمودية في العاصمة السعودية الرياض.
وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الوزير شلومو كرعي، أدى طقوسا تلمودية، وصلوات ما يسمى "عيد العرش" في العاصمة السعودية الرياض.
وكان كرعي الذي يتولى حقيبة وزارة الاتصالات، إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية عضو (كنيست) دافيد بيتان.
ويشارك الوفد في مؤتمر دولي يعقد في الرياض حتى الأربعاء، ويلتقي بممثلين من مختلف أنحاء العالم.
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