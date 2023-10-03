شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1-التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. 2- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 25-17 25-17 27-18 بيت لحم 25-17 25-17 27-18
رام الله والبيرة 24-16 24-16 26-17 طولكرم 28-20 28-20 30-21
نابلس 26-17 26-17 28-18 قلقيلية 28-20 28-20 30-21
جنين 30-19 30-19 31-20 سلفيت 25-17 25-17 27-18
طوباس 31-20 31-20 32-21 روابي 26-17 26-17 28-18
الخليل 24-16 24-16 26-17 غزه 26-21 26-21 27-22
أريحا 35-24 35-24 37-25 خانيونس 26-21 26-21 27-22
الأغوار الشمالية 33-22 33-22 35-23 رفح 27-20 27-20 28-21

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