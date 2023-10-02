إسرائيل توبّخ دبلوماسيين فرنسيين لهذا السبب



وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "فرنسا تُعدّ من الدول التي تتمتع بأكبر قدر من التأثير على الحكومة اللبنانية وتقيم علاقات مع جميع الأحزاب السياسية في البلاد، هم أيضا الذين قادوا قبل بضعة أسابيع صياغة قرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية قوة المراقبة الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل)".



ونقل الموقع عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفهم "برفيعي المستوى"، قولهم إنه خلال المفاوضات بشأن قرار مجلس الأمن بتجديد مهمة اليونيفيل في آب/ أغسطس الماضي، وضعت باريس "مسودّة تتبنّى بشكل شبه كامل موقف الحكومة اللبنانية، وتفرض قيودا على أنشطة (يونيفيل) في جنوب لبنان.



ولفت إلى أن "الضغوط المضادة من الولايات المتحدة وإسرائيل وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، قد أدت إلى تغيير المشروع الفرنسيّ، وعدم تضمينه في النهاية قيودًا على قوات (يونيفيل)".







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أجرت مؤخراً، "محادثتي توبيخ" مع دبلوماسيين فرنسيين، أعربت خلالهما تل أبيب عن احتجاجها إزاء ما ترى أنه تبنٍّ من قِبل فرنسا لموقف الحكومة اللبنانية بشكل كامل وتجاهل تمركز (حزب الله) في المنطقة الحدودية مع لبنان.