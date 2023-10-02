شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو إلى مقاطعة شركة أبناء الحاج لبيب الحلو بغزة

نقابة الصحفيين تدعو إلى مقاطعة شركة أبناء الحاج لبيب الحلو بغزة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء يوم الاثنين، الصحفيين والمؤسسات الصحفية إلى مقاطعة شركة أبناء الحاج لبيب الحلو بغزة، لاستمرار ملاحقتها للصحفي محمد عوض أمام النيابة بغزة.

وقالت النقابة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "مع استمرار ملاحقة الزميل الصحفي محمد عوض عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمام النيابة بغزة بناء على شكوى شركة أبناء الحاج لبيب الحلو، تؤكد نقابة الصحفيين على كافة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الصحفية إلى مقاطعة دعوة الشركة لتغطية فعالية السحب على الشقة التي أعلنتها الشركة يوم الأربعاء المقبل في فندق الحلو، سواء بالمشاركة أو الحضور أو النشر أو المتابع".

وأكدت النقابة أنها "ستتخذ ما يلزم من إجراءات نقابية لإعادة الاعتبار للجسم الصحفي والزميل عوض خاصة بعد تراجع الشركة عن الحل الذي تم التوصل به في مقر النقابة بعرض من المستشار القانوني للشركة، والقائم على أساس سحب الشكوى والاعتذار للنقابة والذي قوبل فيما بعد بتجاهل الشركة".

ودعت النقابة كافة الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالخطوات والاجراءات النقابية التي تعلنها من أجل سحب الشكوى والاعتذار للنقابة والجسم الصحفي.

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