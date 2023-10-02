جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في جلبون واقتحام عدة قرى







رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين، في قرية جلبون، فيما اقتحمت تلك القوات قرى شمال شرق وغرب جنين، واعتقلت شاباً من قباطية.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية جلبون، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما اقتحمت تلك القوات قرية فقوعة وسيرت آلياتها في خطوة إستفزازية .وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تعنك، وزبوبا، ورمانة، وعانين، ونشرت فرقة مشاة في عانين غرب المدينة وشنت حملة تفتيش واسعة.