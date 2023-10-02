بحث مجالات وآفاق جديدة لتطوير العلاقات الفلسطينية الليتوانية









رام الله - دنيا الوطنترأست وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، الاثنين، جلسة المشاورات السياسية مع نظيرها نائب وزير خارجية ليتوانيا اجيدوس ميلوناس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في إطار جولة تقوم بها جادو في منطقة البلطيق.ووضعت جادو الجانب الليتواني في صورة الوضع السياسي والانساني والاقتصادي الفلسطيني الحالي، ومدى تأثيره على أفق نجاح حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة ككل، وحجم المعاناة الفلسطينية، وبالأخص عمليات الإعدام الميدانية، وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد أذرعها.وقالت جادو: إن "الجلسة ناقشت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأشارت إلى أن العلاقات الفلسطينية-الليتوانية شهدت نقلة نوعية على المستوى الثنائي في مجالات عديدة، أهمها مجال تكنولوجيا المعلومات، ودعم المرأة، والتبادل الاقتصادي، والتبادل الأكاديمي بين الجامعات، وتوأمة بين المدن من كلا البلدين، مؤكدة العمل مع الجمهورية الليتوانية في إطار الاتحاد الأوروبي".كما تم مناقشة دفع عجلة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية والتصويت لها كعضو كامل في الأمم المتحدة، بالإضافة الى التصويت على القرارات الأممية التي تخص القضية الفلسطينية.بدوره، قال نائب وزير الخارجية الليتواني: إن الجانبين بحثا تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا التزام دولته بدعم قرارات الأمم المتحدة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وبتبني سبل ومجالات جديدة لدعم فلسطين.وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق تيسير العجوري، ومسؤول ملف دول البلطيق في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى ملحم، كما شارك في الاجتماعات من الخارجية الليتوانية الممثل الليتواني لدى دولة فلسطين بيرتاس فينكياتيس، ومسؤول قطاع الشؤون الدولية ومسؤولة قطاع التحليل الاستراتيجي فيتوتاس بينكوس، والسيدة فيوليتا بوبوفيتا.