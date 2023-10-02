غزة: وزارة العمل تصدر قراراً بعد حادث انهيار "بقوم إنشاء" بشارع العيون

أصدرت وزاة العمل بغزة، قراراً بعد حادثة إصابة 11 عاملاً جراء سقوط سقالة بناء "بقوم" عن عمارة الرحمة بشارع العيون بمدنية غزة، صباح اليوم الاثنين.



وقالت الوزراة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها قررت "وبناء على الصلاحيات المخولة لها إغلاق مكان الحادث وإيقاف العمل في المبنى لحين انتهاء التحقيق".



وأضافت، أنها تابعت والجهات الرسمية المختصة الحادث، حيث تحركت طواقم التفتيش وحماية العمل للمكان فور تلقي إشارة سقوط سقالات البناء، وتم التأكد من إسعاف المصابين والاطمئنان على استقرار حالتهم الطبية"



وأشارت إلى أن تم الشروع بالتحقيق منذ اللحظات الأولى للحادث، للوقوف على أسبابه وتحديد المسئوليات وفق قانون العمل الفلسطيني.



وأكدت وزارة العمل على "سعيها الدائم وعبر إجراءات عديدة، لتحقيق شروط السلامة المهنية وحماية العمال في أماكن العمل المختلفة، وضمان قيام أرباب العمل بواجبهم تجاه العمال".







رام الله - دنيا الوطن