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شاهد: وزير الاتصالات الإسرائيلي يصل السعودية

شاهد: وزير الاتصالات الإسرائيلي يصل السعودية
وزير الاتصالات الإسرائيلي "شلومو كرعي"
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية عضو (كنيست) دافيد بيتان.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن الوفد "سيشارك في مؤتمر دولي يعقد في الرياض حتى الأربعاء، ويلتقي بممثلين من مختلف أنحاء العالم".

وأشارت إلى أنه "من المنتظر أن يخاطب كرعي خلال الزيارة وزراء اتصالات وممثلين عن عدة دول، كما سيلتقي بالسفير الأمريكي لدى السعودية ووزير الاتصالات التركي وغيرهما".

 

وتأتي هذا الزيارة، بعد أسبوع من زيارة حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، السعودية، في زيارة علنية هي الأولى من نوعها، التي يقوم بها مسؤول على هذا المستوى في إسرائيل إلى المملكة.

وتتوالى زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية في الفترة الأخيرة، في ظل استمرار المفوضات بشأن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبذل واشنطن، منذ عدة أشهر، جهوداً حثيثة، باتجاه إتمام اتفاق التطبيع، وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الاتفاق بات قريباً.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المحادثات السعودية الإسرائيلية تتناول القضية الفلسطينية، ومسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية، ومساعدتها في برنامج نووي مدني.

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