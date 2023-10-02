شؤون فلسطينية

طالع: تفاصيل رسالة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية بغزة لاشتية بشأن الانتخابات المحلية

طالع: تفاصيل رسالة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية بغزة لاشتية بشأن الانتخابات المحلية
لقاء تشاوري بغزة بشأن الانتخابات المحلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وجهت لجنة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، رسالة لرئيس الوزراء محمد اشتية، بخصوص طلب إجراء انتخابات المجالس المحلية بالقطاع.

وقالت اللجنة، في رسالتها المتداولة: "كما تعلمون فإنه تجري في غزة مشاورات أمنية وطنية مكثفة بدأت باللقاء الوطني الذي انعقد في غزة يوم الرابع عشر من أغسطس الماضي بدعوة من حركة حماس وصدر عنه موقف وطني بضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وأضافت: "وقد استمرت هذه الجهود والمشاورات بدعوة الأخ المناضل حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية لزيارة غزة للتباحث في تذليل العقبات وقد تكرم مشكوراً بتلبية الدعوة".

وتابعت اللجنة: "وجرى عقد لقاء مهم معه ومع اللجنة يوم 27 -9 - 2023، وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على الموقف الوطني الجامع بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن".

وأكملت: "وعليه فإننا في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية والتي تضم جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، نتقدم إليكم بطلب إصدار قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأقصى سرعة ووفق القانون والتفاهمات الوطنية التي جرى التوافق عليها مطلع العام 2021، فيما يخص الانتخابات العامة التي تأجلت".

وختمت اللجنة رسالتها بالقول: "الفصائل الفلسطينية بغزة وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الوطنية والشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتسهيل إجرائها".



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