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السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
⁧أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،⁩ اليوم الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، في كلمة بختام مؤتمر "حكاية وطن" "الذي عقد لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة: ""كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم مرة وأخرى وعقدت العزم على الترشح".

وأضاف أنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح، وفق (اليوم السابع).

وتابع الرئيس السيسي أن "المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر وواجهوا إرهاباً غاشماً ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية".

وأكد أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

وفاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو من العام 2014، والانتخابات التي جرت في آذار/ مارس من العام 2018.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أعلنت، الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وتضمن مواعيد فتح باب الترشح، حيث دعت الهيئة  الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة، اعتباراً من يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وحتى 14 من الشهر نفسه.

وأشارت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مواعيد تلقي الطلبات، ستكون من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهراً.

بدوره، قال وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة ثلاثة أيام للاقتراع المصريين بالخارج، وهي 1و2و3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.


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