النضال الشعبي ترحب بموقف لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن ترحيبها بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتي أكدت على جسامة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير المصير، عبر تكريس احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما حملت فيها أيضاً دولة الاحتلال المسؤولية عن التبعات القانونية لانتهاكاتها، وأكدت على عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت ورقة الموقف إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية، وطالبت اللجنة دولة الاحتلال بوضع حد لها، كما طالبت الدول كافة والأمم المتحدة بإلزامية التحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها.وأكدت الجبهة على أهمية ما توصلت إليه الورقة من حقائق خاصة وأنها تصدر عن لجنة تحقيق أممية محايدة، وتأتي تباعاً للعديد من التقارير والمواقف الدولية التي توثق وتؤكد على جسامة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني والتي تمارس أمام مرأى ومسمع العالم وعبر وسائل الإعلام.وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بضرورة الكف عن الكيل بمكيالين وأن يتحلي بالشجاعة اللازمة لمحاسبة إسرائيل عن جرائمها التي ترتكب، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مكانتها وهيبتها.