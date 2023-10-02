مباشر | برنامج المشهد مع عبد الحميد عبد العاطي

عربي

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الانتهاكات المستمرة للمستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى المبارك، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن "على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية"، مطالبا بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته.

وأكد السفير القضاة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف"، مشدداً في السياق ذاته على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

أخبار ذات صلة

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

الأردن: نطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

البرهان: هناك مجموعة تريد أن &quot;تبتلع&quot; السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان

مصر تُعقب على &quot;الهجوم الإرهابي&quot; وسط العاصمة التركية أنقرة

مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل نجل محافظ القدس بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل نجل محافظ القدس بعد الاعتداء عليه

سلفيت: الاحتلال يعتقل مُسناً ويستولي على جراره الزراعي في دير استيا

سلفيت: الاحتلال يعتقل مُسناً ويستولي على جراره الزراعي في دير استيا

تفاصيل لقاء وزير الاتصالات مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي

تفاصيل لقاء وزير الاتصالات مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي

المطران حنا: القدس تتعرض لهجمة غير مسبوقة ومؤامرة خطيرة

المطران حنا: القدس تتعرض لهجمة غير مسبوقة ومؤامرة خطيرة

رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين

رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

نقابة الصحفيين تطلق &quot;جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية&quot; في نسختها الثانية

نقابة الصحفيين تطلق "جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية" في نسختها الثانية

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

منوعات

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

سعر صادم.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

سعر صادم.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

صور: جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند

صور: جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند

أنغام تخرج عن صمتها وتضع حداً لجدل لقب &quot;صوت مصر&quot;

أنغام تخرج عن صمتها وتضع حداً لجدل لقب "صوت مصر"

مها وسلمى المصري تعلنان مصير ابن شقيقتهما وعائلته بعد فقدانهم في ليبيا

مها وسلمى المصري تعلنان مصير ابن شقيقتهما وعائلته بعد فقدانهم في ليبيا

لهذا السبب.. فارس كرم ينفصل عن زوجته هبة عزيز

لهذا السبب.. فارس كرم ينفصل عن زوجته هبة عزيز

فنانة شهيرة تكشف: هذه صلة القرابة بيني وبين نجل أنغام الكويتي

فنانة شهيرة تكشف: هذه صلة القرابة بيني وبين نجل أنغام الكويتي

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

عربي

السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر