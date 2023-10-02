إعلام الاحتلال: إعادة سياسة الاغتيالات خيار مطروح بجدية في إسرائيل



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عقد، أمس الأحد، مداولات أمنية، "شملت التحديات الأمنية وركزت بالأساس على إيران"، بمشاركة وزير الجيش، يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وضباط في هيئة الأركان العامة ورئيس (شاباك)، رونين بار، وآخرين.



في السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أقصى وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، عن هذه المداولات، لافتاً إلى تكرار استبعاد نتنياهو لبن غفير عن مداولات أمنية، تحسباً من تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.



وأشارت إلى أنه تم إخفاء معلومات حول عمليات عسكرية للجيش عن بن غفير، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، تحسباً من الكشف عنها مسبقاً.











رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن إعادة سياسة الاغتيالات، خيار مطروح بجدية لدى قادة المنظومة الأمنية، سواء "ضد منفذي العمليات أو مرسليهم".