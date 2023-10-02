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شؤون فلسطينية

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال تصدي أهالي قصرة جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة (يش كودش) هاجموا المنازل في الجهة الشرقية من البلدة، بحماية جيش الاحتلال، وحاولوا إحراق شاحنة أعلاف.

وأضافت أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

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