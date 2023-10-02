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أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أول تعليق رسمي مصري على حريق مديرية أمن الإسماعيلية
حريق هائل في مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية
رام الله - دنيا الوطن
في أول تعليق رسمي مصري، كشفت الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ المصرية جهود وتفاصيل السيطرة على الحريق، الذي التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة نحو  40 شخصاً، فجر اليوم الاثنين. 

وقالت الشبكة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية، الساعة 3:20 صباح اليوم الاثنين، وفق ما نقل موقع (مصراوي).

وأوضحت أنه "على الفور وجّه المحافظ برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الإقليمي بالمحافظة، ومتابعة الحادث، وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق، وانتقل لمتابعة الحريق عن قرب يرافقه القيادات التنفيذية".

وتابعت: "تولى محافظ الإسماعيلية الإشراف على إدارة الأزمة بنفسه من أمام مبنى مديرية الأمن، حيث أمر بالدفع بـ2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية".

وأردفت أنه "في تمام الساعة 5:44 صباحاً بالتوقيت المحلي، تم نقل سبعة مصابين بمعرفة فرع إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل باقي المصابين تباعاً، حيث بلغ عدد المصابين 38 مصاباً".

وبيّنت الهيئة عدد السيارات والمركبات المشاركة في مواجهة الحادث، حيث "تم دفع سيارة إطفاء من محافظة الإسماعيلية، وثلاث سيارات إطفاء تابعة لهيئة قناة السويس، وثلاث سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، والدفع بـ17 سيارة إسعاف من محافظة الإسماعيلية، وثلاث سيارات إسعاف من هيئة قناة السويس، و2 طائرة إطفاء، وتم التواصل مع مدير أزمات بورسعيد والدفع بخمس سيارات إطفاء للدعم، كما تم الدفع بخمس سيارة إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم هيدروليكي".

ووفق بيان الهئية، فإنه "تم التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية، حيث جرى الدفع ثلاث سيارات إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم، كما تم تعبئة ثلاثة ونشات عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى، وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد".

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