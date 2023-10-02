السوادن: استمرار الاشتباكات بالخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

رام الله - دنيا الوطنتتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، اليوم الاثنين، في وقت لقي خمسة مدنيين مصرعهم في شمال كردفان.وأفادت وسائل إعلام محلية سودانية، بأن قوات الدعم السريع استأنفت، القصف المدفعي على منطقة الجرافة في أم درمان بالقرب من مواقع عسكرية تتبع للجيش، كما شنت هجوماً مدفعيا على المناطق القريبة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.في سياق متصل، قُتل خمسة مدنيين على الأقل في بلدة "ودعشانا" التابعة لولاية شمال كردفان، إثر اجتياح قوات الدعم السريع للمنطقة والسيطرة على الحامية العسكرية للجيش.وتأثرت ولاية شمال كردفان بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، حيث شهدت حاضرة الولاية مدينة الأبيض قتال عنيف بين القوتين تسبب في قتل أعداد كبيرة من المدنيين.ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.