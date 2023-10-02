السفير الفلسطيني أحمد الرويضي يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي



ونقل السفير الرويضي للرئيس العراقي تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية وحرصها على ازدهار وأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، كما أطلعه على الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس، واستمرار سياسية الاحتلال القائمة على التهجير والطرد والاستيطان واستهداف المقدسات وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.



كما نقل السفير الرويضي تهنئة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للعراق رئيساً وحكومةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للعراق الذي يصادف غداً.



بدوره، وجه الرئيس العراقي تقديره للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني على صموده وثباته على أرضه، مؤكداً على توجيهاته للحكومة العراقية بتعزيز التعاون والدعم المقدم لفلسطين في المجالين السياسي والمالي،



وأعرب عن أمنياته للسفير الرويضي بالتوفيق في أداء مهامه، ودعم رئاسة الجمهورية له لكل ما من شأنه تسهيل مهامه وفي تطوير العلاقات الثنائية المشتركة.





رام الله - دنيا الوطنقدم السفير أحمد الرويضي، اليوم الاثنين في قصر بغداد، إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين لدى جمهورية العراق.كما سلم السفير الرويضي رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الرئيس العراقي تضمنت الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات بين فلسطين والعراق.