شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء وزير الاتصالات مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي

تفاصيل لقاء وزير الاتصالات مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الاثنين، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تعزيز السعودية لمواقف فلسطين في الاتحاد البريدي العالميUPU)).

كما ناقش سدر والجاسر خلال لقاء على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، والذي عقد في العاصمة الرياض، التطورات في قطاع البريد واللوجستيات وامكانية تبادل الخبرات في مجال البريد خاصة خدمات البريد العاجل الدولي EMS.

كذلك مناقشة إثراء رصيد فلسطين في صندوق تحسين نوعية الخدمة لاستكمال مشاريع تقدمت بها لاتحاد البريد العالمي، وتعزيز العلاقات والربط بين شركات الخدمات اللوجستية، حيث يوجد خمس شركات فلسطينية مرخصة على الفئة الدولية وهناك حاجة لربطها مع شركات سعودية لمساعدتها للنفاذ إلى العالم.

وتمنى سدر من المملكة العربية السعودية مساعدة دولة فلسطين في الوصول لاتفاق شحن مباشر لمنتجات "شي ان" الصينية إلى فلسطين، مشيراً إلى الانتهاك  القائم من شركة (DHL express) الألمانية حيث أن الشركة تنكر حق فلسطين في العنوان وتعمل في السوق الفلسطيني من خلال إسرائيل ولا تحترم السيادة الفلسطينية.

وتابع: "وزارة النقل السعودية وبحكم علاقاتها الدولية تستطيع أن تساعدنا في هذا الملف، حيث تم حظر خدمات (DHL express) في الأراضي الفلسطينية لحين التزامها بنظام العنونة والترميز الفلسطينيين".

بدوره، أبدى الجاسر استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين في مختلف المجالات التي طرحت في اللقاء وأهمها مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تذليل العقبات التي تواجه البريد الفلسطيني، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.

واتفق الطرفان على تقديم مسودة لتوقيع اتفاقية، خاصة بمجال البريد واللوجستيك بين البلدين لتعزيز التعاون والخدمات والتبادل البريدي وتبادل الخبرات في مجالات البريد بما فيها الطوابع وهواة الطوابع وإصدار طوابع مشتركة.

وأصدر سدر تعليماته لإصدار طابع فلسطيني خاص بالمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي.

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