شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: استيعاب 236 فرداً اجتازوا مسابقة التوظيف عام 2021

الداخلية بغزة: استيعاب 236 فرداً اجتازوا مسابقة التوظيف عام 2021
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن استيعاب الأفراد المتبقين من كشف انتظار مسابقة التوظيف لعام 2021، بنظام التطوع لمدة تسعة شهور تنتهي بالأخذ ضمن التشكيلات الوظيفية لأجهزة الوزارة.

وقال اللواءعبد الباسط المصري، رئيس هيئة التنظيم والإدارة، إن "استيعاب هذه الدفعة لرفد وزارة الداخلية بالكوادر البشرية حسب الاحتياج، في إطار إسناد وتعزيز عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة".

وأضاف اللواء المصري، في تصريح للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بغزة، أنه سيتم أخذ 236 فرداً وهم من اجتازوا جميع مراحل مسابقة التوظيف عام 2021، وكانوا ضمن كشوفات الانتظار

وأوضح أن الاستيعاب سيكون بنظام التطوع لمدة تسعة شهور تنتهي بالأخذ ضمن التشكيلات الوظيفية الرسمية للوزارة، لمن يوافق على التطوع، من ذات الكشف.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء الفحص الطبي للأفراد المقرر استيعابهم ثم إلحاق من يجتازون الفحص بدورة تدريبية تأسيسية لمدة ثلاثة شهور لدى المديرية العامة للتدريب، ومن ثم تسييرهم للعمل في أجهزة وزارة الداخلية.

وأعلن اللواء المصري أنه بهذا الإجراء يكون قد تم الانتهاء من مسابقة التوظيف لعام 2021

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