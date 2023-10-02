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الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد
مظاهرات في نيامي رافضة للوجود الفرنسي بالبلاد
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجزائر اليوم الاثنين، إنها تلقيها رداً إيجابياً من المجلس العسكري في النيجر يفيد بالموافقة على مبادرتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية لها.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف بناء على ذلك، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، بالسفر إلى نيامي "في أقرب وقت ممكن"، وذلك "بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".

وكان وزير الخارجية الجزائري أعلن نهاية آب/ أغسطس عن مبادرة جزائرية لحل الأزمة في النيجر تهدف إلى تجنب الحل العسكري، وتشمل المبادرة ستة محاور تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.

الجدير ذكره، أن منظمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هددت مراراً باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، في حال لم تتم إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية، منذ الإطاحة به أواخر تموز/ يوليو الماضي.



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