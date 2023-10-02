رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين





جرى حفل الإطلاق بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية إياد زيتاوي، ومدير عام مسرعة الأعمال Flow مجد خليفة، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التأمين والتأجير التمويلي، والصحفيين.



وفي كلمته خلال حفل الإطلاق قال النابلسي، إن هذا الإنجاز ترجمة لاستراتيجية الهيئة الخماسية 2021-2023 الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها.





وأشار النابلسي إلى أن رسالة عدم الممانعة الممنوحة للسيد كنعان إطار تنظيمي تتيح عرض خدمة تسعير المركبات باستخدام الذكاء الصناعي في بيئة حية وضمن شروط ميسرة وضوابط محددة لتقديم خدمة مبتكرة لكل من قطاع التامين وقطاع التأجير التمويلي في فلسطين.





وأضاف: " قدمت الهيئة التوجيه والإرشاد الرقابي اللازمين، وتم التقدم خطوة بخطوة للحل الابتكاري الذي قدمه السيد كنعان للهيئة ابتداءً من منصة "ابتكر" متمنيا له التوفيق في مشروعه".



ومن جانبه، تقدم زيتاوي بالتهنئة للبنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow وهيئة سوق رأس المال، على هذا الإنجاز متمنياً التوفيق للريادي أحمد كنعان، كما وأكد على أهمية نموذج الشراكة ما بين البنك الوطني وFlow لدعم وتشجيع الأفكار والحلول الريادية في القطاع المالي، مما يساهم في تغيير نمط المستهلكين وتحسين جودة الخدمات المالية وتقليل تكلفتها.





ودعا زيتاوي المصارف ومسرعات الأعمال الأخرى إلى ضرورة عقد مثل هذه الشراكات، مؤكداً على جاهزية سلطة النقد لاستقبال أي طلبات ذات علاقة بالتكنولوجيا المالية من خلال المختبر التنظيمي لديها.



ومن ناحيته، أعرب خليل عن سعادته بأن برنامج الاحتضان بدأ يجني ثماره بنجاح أول حل محتضن (Pal Blue Book) بالحصول على رسالة عدم الممانعة من مزاولة العمل من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، مشيراً أن البنك الوطني يؤمن بأهمية الاستثمار بالحلول الرقمية وإعطاء الفرصة للشباب الفلسطيني للوصول إلى السوق عبر الاستثمار بأفكارهم الريادية التكنولوجية، لتسهيل أعمال الشركات وتعاملات المواطنين اليومية، وهذا كان الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج.





وتوجه خليل بالشكر لكافة الأطراف الموجودة على دورها في تطور هذه المنصة من مجرد فكرة إلى حل تكنولوجي مطروح في السوق قادر على خدمة قطاع التأمين والمؤمنين.



وبدورها قالت خليفة، "نحن فخورون جدا في مسرعة الاعمال Flow بالنتائج الملموسة على ارض الواقع مع القطاع الخاص والممثل بالقطاع المالي من خلال البنك الوطني، ومن خلال هذه الشراكة استطعنا أن نوفر الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير حل مبتكر مثل Pal Blue Book الذي استطاع من خلاله أن يصل إلى المتطلبات القانونية والتشريعية والفنية اللازمة للحصول على رسالة عدم الممانعة من المشرع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. نشجع كافة الفئات المستهدفة لهاذا الحل التكنلوجي باستخدامه وتجربته واعطائه التغذية الراجعة المناسبة لتطوير هذا الحل للوصول الى أفضل صيغة منه بهدف النمو.".



وقدم الريادي أحمد كنعان صاحب منصة (Pal Blue Book)، عرضا حول المنصة وآلية عملها والتي تعتمد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التسعير والتقييم للمركبات. حيث تقوم المنصة تلقائيا بإنشاء استراتيجيات تسعير مثلى مبنية على علم البيانات.



وشكر كنعان البنك الوطني على فعالية إطلاق (Pal Blue Book)، مشيراً أن (Pal Blue Book) هي أول منصة فلسطينية لتسعير المركبات المستخدمة عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار سعر السوق الفلسطيني وتمثل مرجعية وتعطي شفافية بين المستخدمين ودليل استرشادي للجميع.







رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أعلن البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow عن إطلاق منصة (Pal Blue Book)، أحد حلول التكنولوجيا المالية المطورة ضمن تعاون الطرفين في برنامج احتضان حلول التكنولوجيا الرقمية الذي أطلقه الطرفين في العام 2021، وتعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.