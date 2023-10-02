شؤون فلسطينية

رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين

رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين
إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أعلن البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow عن إطلاق منصة (Pal Blue Book)، أحد حلول التكنولوجيا المالية المطورة ضمن تعاون الطرفين في برنامج احتضان حلول التكنولوجيا الرقمية الذي أطلقه الطرفين في العام 2021، وتعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.

جرى حفل الإطلاق بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية إياد زيتاوي، ومدير عام مسرعة الأعمال Flow مجد خليفة، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التأمين والتأجير التمويلي، والصحفيين.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق قال النابلسي، إن هذا الإنجاز ترجمة لاستراتيجية الهيئة الخماسية 2021-2023 الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها. 

وأشار النابلسي إلى أن رسالة عدم الممانعة الممنوحة للسيد كنعان إطار تنظيمي تتيح عرض خدمة تسعير المركبات باستخدام الذكاء الصناعي في بيئة حية وضمن شروط ميسرة وضوابط محددة لتقديم خدمة مبتكرة لكل من قطاع التامين وقطاع التأجير التمويلي في فلسطين. 

وأضاف: " قدمت الهيئة التوجيه والإرشاد الرقابي اللازمين، وتم التقدم خطوة بخطوة للحل الابتكاري الذي قدمه السيد كنعان للهيئة ابتداءً من منصة "ابتكر" متمنيا له التوفيق في مشروعه".

ومن جانبه، تقدم زيتاوي بالتهنئة للبنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow وهيئة سوق رأس المال، على هذا الإنجاز متمنياً التوفيق للريادي أحمد كنعان، كما وأكد على أهمية نموذج الشراكة ما بين البنك الوطني وFlow لدعم وتشجيع الأفكار والحلول الريادية في القطاع المالي، مما يساهم في تغيير نمط المستهلكين وتحسين جودة الخدمات المالية وتقليل تكلفتها. 

ودعا زيتاوي المصارف ومسرعات الأعمال الأخرى إلى ضرورة عقد مثل هذه الشراكات، مؤكداً على جاهزية سلطة النقد لاستقبال أي طلبات ذات علاقة بالتكنولوجيا المالية من خلال المختبر التنظيمي لديها.  

ومن ناحيته، أعرب خليل عن سعادته بأن برنامج الاحتضان بدأ يجني ثماره بنجاح أول حل محتضن (Pal Blue Book) بالحصول على رسالة عدم الممانعة من مزاولة العمل من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، مشيراً أن البنك الوطني يؤمن بأهمية الاستثمار بالحلول الرقمية وإعطاء الفرصة للشباب الفلسطيني للوصول إلى السوق عبر الاستثمار بأفكارهم الريادية التكنولوجية، لتسهيل أعمال الشركات وتعاملات المواطنين اليومية، وهذا كان الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج. 

وتوجه خليل بالشكر لكافة الأطراف الموجودة على دورها في تطور هذه المنصة من مجرد فكرة إلى حل تكنولوجي مطروح في السوق قادر على خدمة قطاع التأمين والمؤمنين.

وبدورها قالت خليفة، "نحن فخورون جدا في مسرعة الاعمال Flow بالنتائج الملموسة على ارض الواقع مع القطاع الخاص والممثل بالقطاع المالي من خلال البنك الوطني، ومن خلال هذه الشراكة استطعنا أن نوفر الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير حل مبتكر مثل Pal Blue Book الذي استطاع من خلاله أن يصل إلى المتطلبات القانونية والتشريعية والفنية اللازمة للحصول على رسالة عدم الممانعة من المشرع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. نشجع كافة الفئات المستهدفة لهاذا الحل التكنلوجي باستخدامه وتجربته واعطائه التغذية الراجعة المناسبة لتطوير هذا الحل للوصول الى أفضل صيغة منه بهدف النمو.".

وقدم الريادي أحمد كنعان صاحب منصة (Pal Blue Book)، عرضا حول المنصة وآلية عملها والتي تعتمد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التسعير والتقييم للمركبات. حيث تقوم المنصة تلقائيا بإنشاء استراتيجيات تسعير مثلى مبنية على علم البيانات.

وشكر كنعان البنك الوطني على فعالية إطلاق (Pal Blue Book)، مشيراً أن (Pal Blue Book) هي أول منصة فلسطينية لتسعير المركبات المستخدمة عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار سعر السوق الفلسطيني وتمثل مرجعية وتعطي شفافية بين المستخدمين ودليل استرشادي للجميع.

 

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة: استيعاب 236 فرداً اجتازوا مسابقة التوظيف عام 2021

الداخلية بغزة: استيعاب 236 فرداً اجتازوا مسابقة التوظيف عام 2021

المطران حنا: القدس تتعرض لهجمة غير مسبوقة ومؤامرة خطيرة

المطران حنا: القدس تتعرض لهجمة غير مسبوقة ومؤامرة خطيرة

رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين

رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات هي الأولى من نوعها بفلسطين

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

نقابة الصحفيين تطلق &quot;جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية&quot; في نسختها الثانية

نقابة الصحفيين تطلق "جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية" في نسختها الثانية

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

صور.. الدفاع المدني بغزة: إصابة 11 عاملاً إثر سقوط &quot;بقوم&quot; من بناية بمدينة غزة

صور.. الدفاع المدني بغزة: إصابة 11 عاملاً إثر سقوط "بقوم" من بناية بمدينة غزة

المالية تكشف حقيقة تقارير إعلام الاحتلال بشأن تسهيلات للسلطة

المالية تكشف حقيقة تقارير إعلام الاحتلال بشأن تسهيلات للسلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس تتعرض لهجمة غير مسبوقة ومؤامرة خطيرة

المطران حنا: القدس تتعرض لهجمة غير مسبوقة ومؤامرة خطيرة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

نقابة الصحفيين تطلق &quot;جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية&quot; في نسختها الثانية

نقابة الصحفيين تطلق "جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية" في نسختها الثانية

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

​هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل​ &quot;النقب&quot;

​هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل​ "النقب"

نادي الأسير يُحمّل إدارة السجون المسؤولية عن حياة الأسير محمود أبو ذريع

نادي الأسير يُحمّل إدارة السجون المسؤولية عن حياة الأسير محمود أبو ذريع

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين

منوعات

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

سعر صادم.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

سعر صادم.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

صور: جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند

صور: جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند

أنغام تخرج عن صمتها وتضع حداً لجدل لقب &quot;صوت مصر&quot;

أنغام تخرج عن صمتها وتضع حداً لجدل لقب "صوت مصر"

مها وسلمى المصري تعلنان مصير ابن شقيقتهما وعائلته بعد فقدانهم في ليبيا

مها وسلمى المصري تعلنان مصير ابن شقيقتهما وعائلته بعد فقدانهم في ليبيا

لهذا السبب.. فارس كرم ينفصل عن زوجته هبة عزيز

لهذا السبب.. فارس كرم ينفصل عن زوجته هبة عزيز

فنانة شهيرة تكشف: هذه صلة القرابة بيني وبين نجل أنغام الكويتي

فنانة شهيرة تكشف: هذه صلة القرابة بيني وبين نجل أنغام الكويتي

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

عربي

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

البرهان: هناك مجموعة تريد أن &quot;تبتلع&quot; السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان