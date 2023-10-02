شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الإيداع للشيكات الأحدث على مستوى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني خدمة الإيداع للشيكات عبر الصرافات الآلية في خدمةٍ جديدة تعتبر هي الأحدث على مستوى فلسطين حيث يتم فيها  معالجة الشيك مباشرةً فور إيداعه من قبل العميل في جهاز الصراف الآلي.                                                                                                                         وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشياً مع جهود البنك المتواصلة في مجال التحول الرقمي وتمكين العملاء من التمتع بالخدمات المصرفية بكل سرعة وسهولة وعلى مدار الساعة وذلك عبر التطوير المستمر للقنوات الإلكترونية وتوسيع باقة الخدمات التي يمكن تقديمها من خلالها، مشيراً أنه تم البدء بتطبيق هذه الخدمة تباعاً على مجموعة مختارة من صرافات البنك المتوفرة أمام الفروع وفي مختلف محافظات الوطن. 

وأضاف السعدي: " نعمل دائماً على رفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية وذلك عبر مواكبة أحدث التقنيات في العمل المصرفي من خلال زيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية، ويعتبر إطلاق خدمة الإيداع للشيكات عبر الصرافات الآلية تأكيداً على ذلك حيث أنها الأولى من نوعها في فلسطين نظراً لكونها تعتمد على نظام حديث ومتطور يقوم على معالجة الشيك بشكل فوري من قبل موظفي البنك بعد استلامه عبر الصراف وذلك من خلال نظام إدارة الشيكات، حيث يتضمن النظام ربطاً مباشراً ما بين الصرافات الآلية للبنك ونظام المقاصة المعتمد لديه بما في ذلك نقل العلامات الأمنية وأهمها صورة الاشعة فوق البنفسجية الـ UV من قبل الصراف الى النظام مما يسرع عملية معالجة الشيكات من قبل موظفي البنك حسب الإجراءات والتعليمات المعتمدة، كما أن هذه الخدمة تتيح للعميل إمكانية إيداع مجموعة من الشيكات في نفس الوقت ودون الحاجة للانتظار كما أنها تعالج الشيكات بأنواعها المستحقة والآجلة". 

وبين السعدي أن هذه الخدمة تتمتع بدرجة عالية من الأمان كما أنها تأتي استكمالاً لمشروع تطوير شبكة الصرافات الآلية للبنك بأجهزة جديدة والتي احتوت على بعض الخصائص التي صممت خصيصاً لصالح البنك، حيث أنها تتميز بالسرعة والكفاءة وتحتوي على تقنيات تسهل على العملاء الوصول لحساباتهم مثل تقنية اللاتلامسية، كما أنها ستلبي الاحتياجات المستقبلية للعملاء من الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال الصراف الآلي.

كما أكد السعدي على أن إطلاق هذه الخدمة وبالجودة العالية التي تقدم بها يأتي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم البنك بالتعاون مع الشركاء في مقدمتهم الشركة الأردنية لإدارة الأنظمة والأعمال والوكالات “JBS" وشركة مونتران للحلول التكنولوجية وشركة "S2M" لإدارة البطاقات. 

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

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