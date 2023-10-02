شؤون فلسطينية

المالية تكشف حقيقة تقارير إعلام الاحتلال بشأن تسهيلات للسلطة

المالية تكشف حقيقة تقارير إعلام الاحتلال بشأن تسهيلات للسلطة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة المالية اليوم الاثنين، ما أوردته صحف إسرائيلية عن تقديم حكومة الاحتلال، تسهيلات مالية للسلطة الوطنية.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي، لؤي حنش، في بيان اليوم الاثنين، إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الاسرائيلية، فإن حكومة اسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصومات شهرياً من 240- 260 مليون شيكل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.

كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيكل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيكل.

ولفت حنش إلى ما طالب به وزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، حيث أكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات، معززاً موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة الغاءها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الاسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5%  غير كافي ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.

كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في احد التقارير بأنها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية إن حل إسرائيل لـ5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية.

وأوضح حنش أن الجانب الاسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيكل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.

وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش إن حكومة إسرائيل أضافت مؤخرا اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيكل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.

وشدد حنش على أن هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

صور.. إصابة عدد من العمال إثر سقوط سقالة بناء &quot;بقوم&quot; من عمارة بمدينة غزة

صور.. إصابة عدد من العمال إثر سقوط سقالة بناء "بقوم" من عمارة بمدينة غزة

المالية تكشف حقيقة تقارير إعلام الاحتلال بشأن تسهيلات للسلطة

المالية تكشف حقيقة تقارير إعلام الاحتلال بشأن تسهيلات للسلطة

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

​هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل​ &quot;النقب&quot;

​هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل​ "النقب"

شاهد: &quot;القضاء العسكري&quot; بغزة تُتلف كميات من المواد المخدرة

شاهد: "القضاء العسكري" بغزة تُتلف كميات من المواد المخدرة

التنمية بغزة تعلن عن مشاريع إغاثية لدعم الأسر الفقيرة

التنمية بغزة تعلن عن مشاريع إغاثية لدعم الأسر الفقيرة

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة شاب من بيت لقيا

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة شاب من بيت لقيا

الاحتلال يقرر إعادة قضية الأسير الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية

الاحتلال يقرر إعادة قضية الأسير الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

​هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل​ &quot;النقب&quot;

​هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل​ "النقب"

نادي الأسير يُحمّل إدارة السجون المسؤولية عن حياة الأسير محمود أبو ذريع

نادي الأسير يُحمّل إدارة السجون المسؤولية عن حياة الأسير محمود أبو ذريع

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين

قوة خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان جنوب جنين

قوة خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان جنوب جنين

المالية تُعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

المالية تُعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

شاهد: الاحتلال يعتدي على المرابطين والمبعدين عن الأقصى ويعتقل عدداً منهم

شاهد: الاحتلال يعتدي على المرابطين والمبعدين عن الأقصى ويعتقل عدداً منهم

الخارجية: الضم التدريجي الزاحف للضفة حرب إسرائيلية على السلام ومرجعياته وأنصاره

الخارجية: الضم التدريجي الزاحف للضفة حرب إسرائيلية على السلام ومرجعياته وأنصاره

منوعات

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

بفستان ريش.. مايا دياب في أجرأ إطلالة لها من باريس

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجله علي.. هل يشبهه؟

سعر صادم.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

سعر صادم.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

صور: جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند

صور: جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند

أنغام تخرج عن صمتها وتضع حداً لجدل لقب &quot;صوت مصر&quot;

أنغام تخرج عن صمتها وتضع حداً لجدل لقب "صوت مصر"

مها وسلمى المصري تعلنان مصير ابن شقيقتهما وعائلته بعد فقدانهم في ليبيا

مها وسلمى المصري تعلنان مصير ابن شقيقتهما وعائلته بعد فقدانهم في ليبيا

لهذا السبب.. فارس كرم ينفصل عن زوجته هبة عزيز

لهذا السبب.. فارس كرم ينفصل عن زوجته هبة عزيز

فنانة شهيرة تكشف: هذه صلة القرابة بيني وبين نجل أنغام الكويتي

فنانة شهيرة تكشف: هذه صلة القرابة بيني وبين نجل أنغام الكويتي

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

عربي

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

البرهان: هناك مجموعة تريد أن &quot;تبتلع&quot; السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان

مصر تُعقب على &quot;الهجوم الإرهابي&quot; وسط العاصمة التركية أنقرة

مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة