هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام

وأوضحت الهيئة وفقا لمحاميها، أن جلسة المحكمة قد عقدت بدون حضور المعتقل ربيع ، نظرا لإصابته بالرصاص الحي أثناء اعتقاله قبل أيام



ولفتت الهيئة ان الاسير ربيع يقبع في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي في مستشفى شعاري تصيدك.











رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن محكمة الاحتلال في عوفر، قررت تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع ( 18 عاما) من مخيم الامعري بمحافظة رام الله مدة 8 أيام، بذريعة استكمال التحقيق