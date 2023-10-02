هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع مدة 8 أيام
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن محكمة الاحتلال في عوفر، قررت تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد ربيع ( 18 عاما) من مخيم الامعري بمحافظة رام الله مدة 8 أيام، بذريعة استكمال التحقيق
وأوضحت الهيئة وفقا لمحاميها، أن جلسة المحكمة قد عقدت بدون حضور المعتقل ربيع ، نظرا لإصابته بالرصاص الحي أثناء اعتقاله قبل أيام
ولفتت الهيئة ان الاسير ربيع يقبع في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي في مستشفى شعاري تصيدك.
ولفتت الهيئة ان الاسير ربيع يقبع في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي في مستشفى شعاري تصيدك.
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