انعقاد الاجتماع الـ 56 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات



واطلع المجلس على سير عمل المؤسسة وبرامجها، واعتمد التقرير المقدم من إدارة المؤسسة لفعاليات وبرامج العام القادم 2024.



وناقش مجمل القضايا والأمور المتعلقة بالمؤسسة بما في ذلك الدورة القادمة لاجتماع مجلس الأمناء في العام القادم.







رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات اجتماعه الـ 56 اليوم الإثنين الموافق 2/10/2023 في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة د. محمود العبادي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.وفي بداية الاجتماع تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس ياسر عرفات وأرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة، موجهاً التحية للأسرى الأبطال.وأقر الاجتماع برنامج إحياء الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات، كما اعتمد نتائج عمل لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام الحالي 2023.