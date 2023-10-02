شاهد: "القضاء العسكري" بغزة تُتلف كميات من المواد المخدرة













رام الله - دنيا الوطنأتلفت هيئة القضاء العسكري، بغزة، الإثنين، كميات من المواد المخدرة، تم ضبطها منذ مطلع العام الجاري في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.وقال اللواء ناصر سليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري إن المواد المُتلفة تشمل 1009 فروش حشيش، و102 ألف حبة مخدرة.وبيَّن اللواء سليمان، في تصريحات صحفية، أن المواد التي تم إتلافها تتمثل في الكميات التي تم ضبطها وتحريزها خلال القضايا التي تختص بها هيئة القضاء العسكري، وهي قضايا التهريب "الجلب من الخارج".وأشار إلى أن المواد المخدرة المتلفة محرزة على ذمة قضايا جناية في هيئة القضاء العسكري، منوهاً إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013 الصادر عن المجلس التشريعي.ولفت إلى أن كافة الإجراءات القانونية تمت أمام المحاكم العسكرية عبر تشكيل لجان متخصصة للحصر والعد، تضم: وزارة الصحة، وأعضاء النيابة العسكرية، وإدارة التحريز، وإدارة مكافحة المخدرات، وبحضور أجهزة رقابية مُشكلة من مكتب المراقب العام، ومندوب عن مكتب وزير الداخلية ومكتب الرقابة بوزارة المالية وإطلاع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بالإضافة لتوثيق جميع عمليات العد والإتلاف بالكامل.وجرى إتلاف المواد المخدرة في أفران مُخصصة بحضور الجهات المختصة وفق القانون، وذلك وفق بروتوكول معتمد من وزارة الصحة.