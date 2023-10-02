التنمية بغزة تعلن عن مشاريع إغاثية لدعم الأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الإثنين، مشاريع إغاثية لدعم الأسر الفقيرة في قطاع غزة بتمويل من دولة الكويت.وقال مدير عام التنمية والتخطيط والتعاون الدولي بالوزارة رياض البيطار، إنه تم إطلاق مشروع توزيع القسائم الشرائية ومشروع زكاة المال على الأسر الفقيرة بتمويل من جمعية التراث الإسلامي بدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة رحمة حول العالم.وأضاف البيطار لوكالة "الرأي" الحكومية أن مشروع القسائم يمثل أولوية لدى الأسر الفقيرة التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت لدورها الكبير في الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ودعمه بالمشاريع الإغاثية التي تستهدف الأسر الفقيرة.بدوره، قال رئيس مؤسسة رحمة حول العالم شادي ظاظا، إن المشاريع الجديدة التي تنفذها المؤسسة في قطاع غزة تأتي ضمن حملة "الكويت بجانبكم"وأضاف ظاظا أن مشروع القسائم الشرائية يستهدف توزيع مبلغ 50 دولار على نحو ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، بينما يستهدف مشروع زكاة المال توزيع مبلغ 100 دولار على 462 أسرة، وحقائب مدرسية وقرطاسية على نحو 1100 طالب وطالبة.وأعرب عن شكره لوزارة التنمية الاجتماعية على إمداد مؤسسته بالبيانات والمعلومات اللازمة لتخصيص هذه المساعدات للأسر الأكثر استحقاقا لها.