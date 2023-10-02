الشرباتي: الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل يهدف لترهيبهم وإعاقة عملهم

خاص دنيا الوطنقالت نائب رئيس المجلس البلدي في الخليل أسماء الشرباتي، إن هناك سلسلة أعمال شغب تحاصر أعضاء المجلس البلدي الحالي بهدف إعاقة عمله.وأوضحت الشرباتي خلال حديثها في برنامج (المشهد) عبر تلفزيون (دنيا الوطن) أن الإعتداء على أعضاء في المجلس كإطلاق النار عليها شخصيا والإعتداء على عيادة زوجها، بالإضافة للإعتداء على عضو آخر بإطلاق النار على قدميه وإحراق سيارته يهدف لترهيب الأعضاء وكبحهم عن مواصلة عملهم.وقالت الشرباتي "لم أعد مقتنعه بأن ملف التوظيف ليس هو السبب في أعمال العنف والاعتداء على أعضاء المجلس البلدي في الخليل".وتابعت الشرباتي "الهجمة الحالية على أعضاء المجلس تهدف لتوقيض عمله وإضعافه، وتأليب الشارع الخليلي عليه".