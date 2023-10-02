ثابت لـ "دنيا الوطن": عالجنا الخلل الذي تعرضنا له وتكراره مستقبلاً أمر وارد









رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، محمد ثابت، إن الشركة تمكنت من معالجة الخلل الذي تعرضت له مؤخراً بشكل كامل.وأضاف ثابت في تصريح لبرنامج (المشهد) الذي يبث عبر تلفزيون (دنيا الوطن) أن الشركة تمكنت من إعادة الخدمة بشكل كامل إلى المواطنين والنظام بشكل عام تم فحصه وتم التأكد من سلامته.ولفت خلال حديثه إلى أنه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن إكتمال معالجة الخلل بشكل كامل وجذري وعودة الأمور إلى طبيعتها.وقال ثابت إن شركة توزيع الكهرباء حالها حال أي شركة في العالم قابلة للتعرض لأي خلل ومشكلة حالياً أو مستقبلاً وهذا أمر وارد.